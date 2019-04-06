新北復育海洋資源 九孔寶寶搬新家5月放流

2019-04-06 19:15 中央社 新北6日電



為復育海洋資源，新北市海洋資源復育園區，正為九孔寶寶結束浪板生活搬新家，前往適合成長的育成池。飼育人員細心照料，餵養龍鬚菜，預計今年5月中旬放流到新北市海域。

新北市府漁業及漁港事業管理處長汪昭華接受中央社訪問表示，漁業處與國立台灣海洋大學合作，邀專家學者進駐新北市海洋資源復育中心，設立「水生生物研究暨保育中心」，促進海洋資源永續利用。

貢寮保育區位於卯澳灣，保育的對象包括九孔，龍蝦，海膽，生物資源豐富。且海洋大學推廣海洋生物放流，在地人士參與生態保育，對保育生物資源有正面影響。

漁業處保育人員許值瑋接受中央社訪問表示，新北市海洋資源復育園區去年10月至11月繁殖的九孔寶寶，結束浪板生活後，已長到1公分左右，接著搬到更適合寶寶成長的育成池。

他說，這些都是復育海洋資源的生力軍，幼苗在培育後，於每年5月至6月間，等九孔寶寶生長到2至3公分時，會邀新北市的中、小學生放流到新北市海域。

漁業處表示，復育園區的九孔繁殖，是利用溫度刺激法誘導公貝、母貝排精及排卵，無論白天或夜晚，只要水溫差變化達攝氏3到5度，九孔就會感受到環境劇烈變化，為使生命延續下去而排精、排卵。

復育人員收集受精卵，並潑灑於預先吊掛好浪板的水泥池。在浪板上培養附著性的矽藻，授精卵經過各種時期的孵化過程，胚胎發育完成長出小殼，才附著於浪板上攝餌，之後貝苗慢慢長殼，在水泥池中培養。

海洋資源復育園區九孔飼育員林郭秀鳳表示，九孔白天喜歡躲在黑暗的地方，晚上才出來活動，為符合九孔底棲及避光習性，在育成池底部鋪設五腳磚，堆疊出類似礁岩洞穴的遮蔽空間，再將吸附在塑膠浪板上的九孔寶寶輕輕的刷入育成池中。

飼育員定時投餵九孔最喜歡吃的龍鬚菜，並清洗育苗池維持環境清潔，讓九孔得以健康長大，為今年放流到卯澳灣生殖繁衍，增加海洋資源做好準備。