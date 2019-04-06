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土城「希望之河」櫻花開 侯友宜變身導遊帶路賞花

2019-04-06 17:32聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

春天百花盛開，新北市土城區「希望之河」周邊種滿櫻花樹，每年的3到4月開花時都吸引大批民眾前往觀賞，新北市長侯友宜今下午前往視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同賞花。

「市長好、可以跟您拍張照嗎？」聽聞市長要到希望之河賞櫻花，不少民眾早早就在現場等待，侯友宜一到土城貨饒里的希望之河就被民眾包圍，熱情地向市長問好、握手和拍照。

「這裡是都會區少數能享受櫻花美景的好去處」侯友宜說，希望之河就在市區，鄰近海山捷運斬號出口，只要沿著海山路走到裕民路55巷路口，3分鐘路程就能到達欣賞櫻花美景的地點。

今年因受到天候的影響，希望之河的櫻花樹花期較晚，目前只開花約3成，但除了櫻花，希望之河兩旁還種滿62株吉野櫻、葡萄藤，沿途還有杜鵑、桂花、柚子花等數十種開花植物，並有開放式舞台造景和兩旁步道，在里長及志工細心照料下，成為總長1.6公里的生態公園。

與板橋區只有一橋相隔的土城貨饒里早年幾乎都是農地，而希望之河為當時提供農田耕作灌溉和調節水量之用的公館溝，後來因受到家庭廢水汙染，使得公館溝又髒又臭。

新北市水利局表示，希望之河經過17年整治，包含家戶汙水納管，直接處理掉汙染源，並在溝裡加做子母槽，能加快流速、排掉汙水，水溝不再惡臭等措施，讓公館溝這條臭水溝，變成清澈的希望之河。

新北市長侯友宜今下午前往新北市土城「希望之河」視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同...
新北市長侯友宜今下午前往新北市土城「希望之河」視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同賞花。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今下午前往新北市土城「希望之河」視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同...
新北市長侯友宜今下午前往新北市土城「希望之河」視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同賞花。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今下午前往新北市土城「希望之河」視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同...
新北市長侯友宜今下午前往新北市土城「希望之河」視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同賞花。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜今下午前往新北市土城「希望之河」視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同...
新北市長侯友宜今下午前往新北市土城「希望之河」視訪，還當起導遊帶路，邀請市民一同賞花。記者胡瑞玲／攝影
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新北市土城「希望之河」旁重滿櫻花，每年3到4月綻放，今年受到天候影響，開花較晚，...
新北市土城「希望之河」旁重滿櫻花，每年3到4月綻放，今年受到天候影響，開花較晚，目前只開約3成。記者胡瑞玲／攝影
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