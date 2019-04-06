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新北市議長盃龍舟賽受理報名 揪團有機會獲萬元獎勵金

2019-04-06 14:28聯合報 記者施鴻基╱即時報導

清明還沒過完，新北市議長盃第九屆龍舟錦標賽已經開始報名，時間從即日起到30日止，總獎金高達200萬，今年龍舟賽訂六月七日、八日在於微風運河登場。揪團報名就有機會萬元獎勵金，額滿為止。

去年比賽吸引來自各海內外96隊參賽隊伍，包括31國69名外籍選手。

新北市議長盃龍舟賽受理報名，揪團有機會獲萬元獎勵金。圖／本報資料照片
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新北市議長盃龍舟賽受理報名，揪團有機會獲萬元獎勵金。圖／本報資料照片
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