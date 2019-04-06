青創小確幸！台中市補貼貸款利息 最多可省10萬元

2019-04-06 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市勞工局輔導青年創業，提供青創貸款利息補貼，根據統計，去年全年申請人數比前年增加35%，近3年補助255名青年創業；台中市勞工局分析，台中青創以服務業為大宗，19%為餐飲食品業，16%為批發零售業，12%為製造業，還有11%為青年農民創業。

勞工局長吳威志說，市府3年來補助創業青年利息補貼，每人最高貸款額度為300萬元，利息補貼以24個月為上限；近3年申請的創業青年中，平均每人貸款145萬元，以貸款100萬元、年利率1.67%計算，每月利息為1392元，總計可獲得3.34萬元補貼，如貸款到上限300萬元，估計可省下10萬元。

勞工局表示，台中服務業盛行，很多創意美食、商店都從台中出發，青創利息補貼的個案中，餐飲食品業、批發零售業為主，很多人貸款開設烘焙坊、咖啡廳、手搖飲料店等，也很多人開文創商店，販售多元商品；107年度新申請青創貸款利息補貼共89人，比106年增加35%。