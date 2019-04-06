樹林濟安宮慶保生大帝聖誕 侯友宜主持儀式揭序幕

2019-04-06 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市樹林濟安宮為慶祝保生大帝農曆3月15日聖誕，已連續20年舉辦保生大帝文化祭，新北市長侯友宜今特別前往參拜祝壽，主持文化祭開鑼儀式，為14天的慶祝活動揭開序幕，並致贈廟方「澤被蒼生」匾額，感謝保生大帝護佑四方恩澤。

侯表示，濟安宮是樹林地區非常重要的信仰中心，參與許多公益慈善及社會教化的善行，除了提供低收入戶照顧外，也提供學生獎學金。2018年協助花蓮賑災捐助100萬元善款、9月捐贈市府10台電動手搖自行車，每年都獲得新北市績優宗教團體表揚。

侯一到濟安宮就先與地方里長進入廟裡參拜保生大帝，結束後再開始主持文化祭開鑼儀式，現場氣氛相當熱絡，侯也為感恩保生大帝護佑四方恩澤，特地致贈「澤被蒼生」匾額給廟方。濟安宮董事長陳黃綠妹說，今活動現場有小朋友寫生比賽、濟安鐵馬踩街祈安等活動，歡迎市民朋友一同參與。

另外，慶祝活動到19號還有「懷舊老歌欣賞」、「畫展展覽」、「地方戲曲歌仔戲之夜」等活動，其中，「宮廟之美盡在濟安」畫展，畫作皆為樹林溪崑地區國中小學生比賽得獎的作品；而4月14日樹三鶯中醫師聯合義診外，當天上午11時，廟方也將供應500份藥膳排骨與信眾分享，讓信眾吃平安。