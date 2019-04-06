台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最

2019-04-06 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



三年一科台南下營香今天在上帝廟前舉行起馬炮起駕遶境。圖／立委陳亭妃提供 分享 facebook

3年1科的台南市「下營香」廟會活動，今天一早從下營上帝廟前由主委洪和全、立委陳亭妃及下營區長姜家彬，分別燃放三門起 馬炮後，神轎及陣頭起駕展開為期兩天遶境，因適逢連假參與民眾是歷年之最，隊伍綿延數公里，明天各陣頭會齊出，預計在傍晚入廟達到最高潮。

「下營香、扛大轎」祈安遶境大典今天登場，玄天上帝廟的大上帝、二上帝、三上帝、四上帝和五上帝都出巡，一早起馬炮儀式後，由二上帝擔任開路先鋒，神轎依序出巡，大上帝最後壓陣，各宮廟參與的神轎、開路鼓、王馬，緊接著是傳統陣頭，廟埕跪拜信徒「稜轎腳」隊伍排了數百公尺，希望上帝爺保佑平安。

上帝廟表示，「下營香」是下營人代代傳承的信仰，玄天上帝、六大姓氏角頭廟及友宮廟遶境出巡，藉此凝聚六大姓氏及各友宮廟向心力，上帝廟主辦下營香科延續超過百年，俗諺「三月人是瘋媽祖，下營人是瘋犁轎」，指的就是每三年一科的「下營香扛大轎」大遶境，庇佑香境內的信眾。今年正好遇到連續假日，參與人數相當多，規模也是歷屆最大，來自桃園、新北、台北、台中等分靈友廟逾200陣頭參與，今年恢復早年傳統陣頭遶境，拒絕電子陣頭及鋼管花車等。