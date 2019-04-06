東區捷運站人潮少7% 王鴻薇：柯P睜眼說瞎話

台北東區房租高漲，造成不少知名老店、連鎖業者棄守東區店面。記者余承翰／攝影 分享 facebook 東區知名店家不斷撤出，忠孝東路精華路段招租店面也愈來愈多，台北市議員王鴻薇今在臉書表示，台北市長柯文哲竟然鐵齒說東區沒有沒落？數據會說話，從東區捷運站年出入人次數據就發現，忠孝敦化、忠孝復興兩站的人次正在衰退，人潮不再，柯P卻絲毫沒有危機感，只想粉飾太平，睜眼說瞎話的功力一流。

據北捷統計，過去四年，東區兩大捷運站忠孝復與和忠孝敦化的出入人次，分別衰退幅度高達6.8％和7.2％，而且已經連續兩年衰退，柯文哲還在不知不覺。捷運忠孝復興站2014年出入人次有2810萬人次，至2018年衰退至3550萬人次；捷運忠孝敦化站也從2900萬人次，下降到2690萬人次。

王鴻薇指出，去年九月總質詢時，她就提醒柯市長東區沒落的問題，可惜柯一心只有選舉，到現在還在鐵齒，以為祭出空屋稅就能刺激商圈，簡直是妄想。政府無刺激商業活動，只有棍子，沒有胡蘿蔔，老百姓也不會買單。