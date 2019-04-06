和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現
全球最美日出景點之一基隆和平島公園，去年8月重新開幕，這裡有鬼斧神工的地質，靠海有較淺的親親水池，滿布青苔、綠藻，發現有4種海兔生長，去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。
和平島公園內擁有獨特的海蝕平台地形，海洋與陸地交會之處形成潮間帶，潮起潮落帶來充沛的養分，孕育豐富多樣的生命。在冬春兩季裡，各種藻類繁生，也吸引了海藻的愛好者海兔來覓食。親親水池目前還封閉並未開放，管制戲水，剛好提供海兔生長環境。
北觀處指出，今年親親水池打算開放，但必須等海兔安全離開之後，才能用高壓清洗機沖洗，去除青苔、綠藻，開放遊客戲水。不過，今天工作人員發現親親水池都沒有半隻海兔，小朋友無法為海兔搬家，但仍仔細聽解說員介紹海兔，小朋友都很好奇問「為何會有海兔，為何叫海兔？」
環教友善種子環教師李盛傑說，因為外型很像兔子就叫做海兔，海兔是和平島公園春天的嬌客，他們對於環境非常敏感，若是食物不足丶水溫不舒適或是雨下太多等，都可能會影響海兔來拜訪和平島的時間及數量。因為海兔今天沒來拜訪，會帶著大家去潮間帶拜訪其他潮間帶生物。
李盛傑表示，台灣可以發現11種海兔，而和平島公園已發現過4種海兔，包括染斑海兔、條紋柱唇海兔、截尾海兔、黑指紋海兔，種類不同大小不一。條紋柱唇海兔非常小，約只有兩個指節大小，黑指紋則約有手掌大。
李盛傑指出，海兔今年為何沒來？有可能是今年的氣候不太適合，或者藻類食物來源沒有那麼穩定。
和平島公園因應兒童節連假，到7日為止，12歲以下孩童免費入園的限時優惠。「春日小島聚」今天起到明天在和平島公園登場，有「小島市集」、草地音樂Live、「孩子與他的動物朋友」系列親子講座，小島市集以新鮮、自然、原創為號召，集結在地小農、海洋文創、插畫、花草植物、手工甜點等，超過30個品牌的創意攤位，現場還有寶寶防曬乳DIY、寶寶無毒防蚊液、絹印等親子手作體驗，並邀請到基隆在地的街頭好聲音，讓民眾在逛市集、享受野餐的同時，還可以欣賞精彩的Live Music演出。
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