親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

復仇！戴資穎退陳雨菲爭冠 大馬羽賽3連霸只差一步

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55聯合報 記者游明煌╱即時報導

全球最美日出景點之一基隆和平島公園，去年8月重新開幕，這裡有鬼斧神工的地質，靠海有較淺的親親水池，滿布青苔、綠藻，發現有4種海兔生長，去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。

和平島公園內擁有獨特的海蝕平台地形，海洋與陸地交會之處形成潮間帶，潮起潮落帶來充沛的養分，孕育豐富多樣的生命。在冬春兩季裡，各種藻類繁生，也吸引了海藻的愛好者海兔來覓食。親親水池目前還封閉並未開放，管制戲水，剛好提供海兔生長環境。

北觀處指出，今年親親水池打算開放，但必須等海兔安全離開之後，才能用高壓清洗機沖洗，去除青苔、綠藻，開放遊客戲水。不過，今天工作人員發現親親水池都沒有半隻海兔，小朋友無法為海兔搬家，但仍仔細聽解說員介紹海兔，小朋友都很好奇問「為何會有海兔，為何叫海兔？」

環教友善種子環教師李盛傑說，因為外型很像兔子就叫做海兔，海兔是和平島公園春天的嬌客，他們對於環境非常敏感，若是食物不足丶水溫不舒適或是雨下太多等，都可能會影響海兔來拜訪和平島的時間及數量。因為海兔今天沒來拜訪，會帶著大家去潮間帶拜訪其他潮間帶生物。

李盛傑表示，台灣可以發現11種海兔，而和平島公園已發現過4種海兔，包括染斑海兔、條紋柱唇海兔、截尾海兔、黑指紋海兔，種類不同大小不一。條紋柱唇海兔非常小，約只有兩個指節大小，黑指紋則約有手掌大。

李盛傑指出，海兔今年為何沒來？有可能是今年的氣候不太適合，或者藻類食物來源沒有那麼穩定。

和平島公園因應兒童節連假，到7日為止，12歲以下孩童免費入園的限時優惠。「春日小島聚」今天起到明天在和平島公園登場，有「小島市集」、草地音樂Live、「孩子與他的動物朋友」系列親子講座，小島市集以新鮮、自然、原創為號召，集結在地小農、海洋文創、插畫、花草植物、手工甜點等，超過30個品牌的創意攤位，現場還有寶寶防曬乳DIY、寶寶無毒防蚊液、絹印等親子手作體驗，並邀請到基隆在地的街頭好聲音，讓民眾在逛市集、享受野餐的同時，還可以欣賞精彩的Live Music演出。

去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔...
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。圖／環教友善種子
分享
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔...
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。記者游明煌／攝影
分享
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔...
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。記者游明煌／攝影
分享
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔...
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。圖／和平島公園提供
分享
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔...
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。記者游明煌／攝影
分享
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔...
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。圖／北觀處提供
分享
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔...
去年園方為300多隻海兔搬家，回到潮間帶生長。今年在開放戲水前，打算今天要幫海兔搬家，不料今天沒發現半隻，小朋友雖然有點失望，但也認識了海兔的生態，並到潮間帶尋訪牠們的蹤影。記者游明煌／攝影
分享

和平島潮間帶基隆
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

淡水重機與汽車擦撞 騎士倒地 手腳擦挫傷

2019-04-06 11:09

大甲媽北巡駐駕南港 可稜轎腳拿壓轎金

2019-04-05 23:59

理科市長包春捲 黃偉哲臉書短片搞笑

2019-04-05 15:03

這處「秘密花園」 有8000多隻毛小孩安眠

2019-04-05 14:06

北市3.6萬戶空屋 柯擬課空屋稅 閒置1年稅率超過3.6%

2019-04-05 13:52

圖輯／清明掃墓 北市樹葬區現人潮

2019-04-05 12:22

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00

熱門文章

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

北市3.6萬戶空屋 柯擬課空屋稅 閒置1年稅率超過3.6%

2019-04-05 13:52

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33

推長照缺「個管員」？ 中市佛心做法3個月激增120人

2019-04-05 14:35

亞洲旅客最愛旅行點 台中晉升第7名

2019-04-05 15:17

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top