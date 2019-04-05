推動公墓公園化 新北員山公園好玩耶

2019-04-05 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



今天是清明節，新北市長侯友宜今前往五股孝恩堂及新莊生命紀念館暨公墓，關心民眾掃墓情形，慰勉工作同仁辛勞，並強調新北市持續推動紙錢集中焚燒及公墓公園化，侯表示，未來將積極推動墓地公園化，將墓園周遭環境整理完善，提供民眾更多使用機會。

侯說，市府將積極推動墓地公園化，希望將墓園周遭的環境整理得更好，才能降低都市型態中的墓地使用，減少鄰避設施，民政局表示，目前在中和、新店、三峽等地推動遷葬，總面積近13座足球場。

新北市殯管處處長黃秀川表示，中和第6公墓（現為員山公園）及新店第1公墓已完成公墓公園化，總計9.3公頃，共有7500多門墳墓遷葬，目前還在公告需遷葬的中和第2公墓以及新店第1公墓，共有2000多門墳墓，總面積為2.1公頃，預計將在今年10月底完成遷葬。

中和的員山公園在完成遷葬後，市府利用地貌高低的落差打造20公尺長的溜滑梯，大滑草坡搭配多樣化的攀爬、旋轉、擺盪設施，成為新北市知名的特色公園，每到假日就吸引大量親子前來遊玩。