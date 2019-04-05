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連假賞花多一處 八里柚花盛開白如雪

2019-04-05 14:36聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北八里柚花花期即將進入尾聲，今年的花期預估可持續到清明連假，新北市今年推動「新北稼日蒔光」計畫，推廣特色自然及農業地景，喜歡柚花的民眾不妨把握今年最後的賞花時機，趁著連假到八里柚花秘境散步踏青，享受微風輕拂所帶來的濃郁柚花香。

新北市今年推動「新北稼日蒔光」計畫，整合全市境內具備特色的自然、農業景觀，讓民眾能夠趁連假到八里，欣賞從龍米路二段走牛寮埔（北52線）到西龍巖沿路，俯瞰整個台北港的湛藍海景，而在百年古蹟西龍巖旁，有個50公頃的柚子園開滿雪白的柚花，參拜祈福許願時，些許還能聞到陣陣柚花香。

另外，從中華路口沿著荖阡坑路（北49線）就可以到達桃樂絲森林農場，沿途有70公頃的袖子園，在路旁就能靠近觀賞柚花，還能品嚐最美味的柚香餐點；下山右轉中華路就可以到達八里渡船頭老街，感受八里區濃濃的在地人情味。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，文旦柚屬芸香料作物，一般從3月中旬到清明節正逢花期，柚花花色潔白，花的尺寸大小又是所有柑橘類中最為碩大，開花時會發出濃郁的花香，花色雪白就猶如三月雪，搭配翠綠的葉片，十分漂亮。

農業局表示，八里區為新北市文旦柚最大的產地，種植面積約225公頃，產量約佔全新北市的6成。文旦柚每年大約2月到3月期間發芽，3月到4月開花。新北市今年推動「新北稼日蒔光」計畫，推廣具有特色的自然及農業地景，由於現在正值柚花盛開的季節，連假還不知道去哪出遊的民眾，可以跑一趟八里，體驗一邊爬山健走，一邊享受花香以及海岸風景的悠閒時光。

每年3月下旬到4月上旬是文旦柚花開的季節，雪白柚花掛在樹上，搭配翠綠柚子葉片，總...
每年3月下旬到4月上旬是文旦柚花開的季節，雪白柚花掛在樹上，搭配翠綠柚子葉片，總是吸引大批遊客。圖／新北市農業局提供
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雪白柚花掛在樹上，搭配翠綠柚子葉片，總是吸引大批遊客。圖／新北市農業局提供
雪白柚花掛在樹上，搭配翠綠柚子葉片，總是吸引大批遊客。圖／新北市農業局提供
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