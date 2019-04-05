連假南瀛天文館開「太空童樂會」 親子體會太空生態

2019-04-05 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



清明連假台南市南瀛天文館舉辦「太空童樂會」兒童節系列活動，主題活動「福七闖天關」、「星球史萊姆」吸引許多父母帶孩子一起闖關、玩科學。館方表示，今天與未來兩天另外還有「日本修曼機器人」免費體驗機器人組裝課程，和科學魔術表演，歡迎民眾全家到南瀛天文館，觀賞精彩絢麗3D球幕電影。

天文館表示，館方開辦的「南瀛獵人學校」也在4日開課，讓親子合作尋寶，體驗台灣特有生態。4天連假天文館更推出親子同行12歲以下兒童免費看星象劇場及參觀天文展示館優惠，每場電影星象劇場內也都有著滿滿的民眾。

「南瀛獵人學校」設計專屬的「狩獵活動」，讓參與課程的大小獵人們，在館區內透過提示，尋找台灣特有生態，要讓每個參與活動的大小朋友，大家都滿載而歸。

解說人員說，「太空童樂會」以天文主題趣味活動讓孩子們以遊戲進入星星的世界，其中「星座小達人」要抽取任務星座圖卡，並穿越蟲洞，進入球池尋找對應星座，吸引許多大小孩子排隊等著穿越蟲洞，完成任務的喜悅也洋溢出來感染其他孩子。