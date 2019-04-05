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歐亞水獺再產子 育幼駕輕就熟

2019-04-05 12:15聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市立動物園參與林務局野生動物收容救傷計畫，收容照養於台灣動物區的歐亞水獺「金莎」，於3月9日晚間約5點左右，再度平安誕下1隻小寶寶。不同於上回生產前的緊張與不安，這回已經累積足夠育幼經驗和技巧的水獺媽媽，顯得十分淡定和從容，加上這次只有一隻新生寶寶，不用和其他手足競爭奶水，成長速度也比龍鳳胎的哥哥「浯優」和姊姊「浯綠」快上許多；再過不久大家就能看到「金莎」帶著小寶寶到戶外活動場溜躂的可愛模樣。

歐亞水獺媽媽「金莎」兩次生產和育幼行為有明顯差異，據保育員觀察，「金莎」在兩次懷孕的後期，就會開始精挑細選適合的材料，每天很努力地銜回巢箱內做窩，然而這一胎銜回箱內的巢材數量比起上一次明顯較少，生產和育幼的行為卻相對穩定許多，推測應是與保育員平日裡很努力地進行減敏訓練，以及氣溫在逐漸回暖等因素有關。

另外上一胎懷孕時，「金莎」每天都很努力的進食，活動量也未曾減少，但這一胎「金莎」在懷孕期間卻一反常態的嗜睡，常常睡到早餐或午餐都懶得起來吃，只有在夜深人靜後，「金莎」才會醒來開始活動和進食。由於保育員觀察「金莎」在夜間的精神和活力，都在正常安全的範圍內，因此白天裡就讓准媽媽盡情補眠，盡量不去干擾牠休息。

歐亞水獺的育幼方式和小爪水獺完全不同，公水獺（「小金」）並不會協助育幼，所以自上一胎開始，「金莎」在生產後都是獨自哺育幼仔的。幸好「金莎」的母性很強，即使是第一次當媽媽就面臨「一打二」的艱鉅挑戰，她也戰戰兢兢地一邊摸索一邊學習，總算將龍鳳胎「浯優」和「浯綠」順利扶養長大。

這次「金莎」只要專心照養一隻小寶寶就好，加上第二次當媽媽已具備足夠的經驗和技巧，這回在育幼時，「金莎」就顯得駕輕就熟許多。

歐亞水獺「金莎」再度平安誕下1隻小寶寶。圖／台北市立動物園提供
歐亞水獺「金莎」再度平安誕下1隻小寶寶。圖／台北市立動物園提供
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歐亞水獺「金莎」再度平安誕下1隻小寶寶。圖／台北市立動物園提供
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歐亞水獺是游泳高手。圖／台北市立動物園提供
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歐亞水獺水下捕魚的英姿。圖／台北市立動物園提供
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歐亞水獺「金莎」再度平安誕下1隻小寶寶。圖／台北市立動物園提供
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懷孕動物園小爪水獺
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