新北瑞芳報時山步道CP值超高 享受山海美景不必喘噓噓

2019-04-05 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



清明年假出外走走，享受大自然山海美景，卻又不想登山涉水累到喘噓噓，瑞芳報時山步道一定是宅男腐女首選，雖然號稱步道，但難度之低，等於爬五樓樓梯差不多，全長不到兩百公尺，卻可以遠眺基隆山、陰陽海、十三層選礦煉製場遺址及廢煙道等美景，只要花你10分鐘，隨便拍都是名信片等級的超級美景。

報時山步道過去因為受損嚴重，去年新北市政府開始整修，12月重新開放，馬上登上網紅拍照打卡熱點，全新步道加上扶手，一掃外界對登山步道的印象，連阿公阿嬤都能輕易攀登，步道採水泥鋪面，縱使下雨也不易滑倒，人性化的設計是新北各步道中，相當親民的一座。

「難度低、耗時短」是報時山步道的最大特色，由於該步道位於水金九地區，強烈建議將報時山排入九份、金瓜石旅遊中的一小部分，若只是為了去報時山步道就衝一趟，周邊美景沒有順便探訪，也太可惜了。

到了報時山步道最高點，360度都是美景，陰陽海必看外，更可以看到過去煉礦場的廢煙道，宛如長龍盤踞山頭，基隆山的壯麗，與九份山城的寧靜，相映成趣，走下步道，還可以參觀過去鍊礦場的纜車鐵道遺跡，想像先民採礦煉銅的辛勞，體會思古幽情。

報時山步道入口位於黃金博物館旁勸濟堂的山頂停車場，對開車族而言較為方便，也有大眾運輸工具可到，但需要短暫走一段山路，遊客可以順道參觀黃金博物館及周邊美景。