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柯文哲扮國王同樂 卻想演烏龜

2019-04-05 00:05聯合報 文╱邱瓊玉

圖／邱德祥
圖／邱德祥
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昨天是兒童節北捷在新兒童樂園和如果兒童劇團合作舉辦活動，台北市柯文哲則是扮成「森林國王」出席，一出場就引起現場小朋友一陣歡呼。如果兒童劇團團長趙自強詢問柯文哲對於「裝扮」滿意嗎？還是想要演別的角色？柯文哲則是笑回，想要演「烏龜」，因為殼比較厚，不怕被Ｋ；頒獎時問起小朋友幾年級，小朋友說大班了，柯文哲直言直語回說你的童年快結束了，引起哄堂大笑。

柯文哲北捷北市兒童節
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