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總鋪師放下菜鏟改炒茶 葉文鵬樂返山林務農

2019-04-04 19:32中央社 新北4日電

茶農葉文鵬曾是餐飲業總鋪師，因喜愛山林生活返回新北市石碇老家種茶。他放下炒菜的鏟子改種茶炒茶，依然做出一手好茶；他的茶園因可遠眺鱷魚島，更成為熱門打卡私房景點。

春天是適合全家大小一同踏青的日子，位於石碇區的千島湖就是知名旅遊景點，其中一座島嶼因外型宛如鱷魚趴在湖面上，又稱為鱷魚島。

觀賞鱷魚島的最佳視野除鱷魚潭的觀景台外，另一個最佳觀賞位置就是「葉文鵬製茶廠」。計劃出遊感受春天的氣息時，不妨前往「葉文鵬製茶廠」賞美景及品好茶，坐享悠閒。

「葉文鵬製茶廠」老板葉文鵬，雖然年紀才52歲，但因務農已曬得皮膚黝黑，因此，認識他的人都直呼他為「小黑」。

葉文鵬表示，他在16歲那年踏進餐飲業，來到台北國賓飯店當學徒，從學徒當到總鋪師，足足在餐飲業工作12個年頭，不管是果雕或廣東菜等菜色，他都能勝任自如，只是因不忍家人務農辛勞及嚮往山林中的清幽生活，他在28歲時毅然決然返回老家當起茶農迄今。

他說，從放下炒菜鏟子到炒茶製茶，對他而言並不陌生，因為他從小就協助家裡採茶、炒茶，而他決定返鄉做茶後，也秉持著做什麼要像什麼的態度，從總鋪師變身為茶農，他依然能做出一手好茶。

葉文鵬的茶園就在觀看鱷魚潭最佳觀賞位置，而成為拍照打卡的熱門地點，而茶園面積約2公頃，主要生產文山包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶等茶品。他除慶幸茶園的地點好，在茶葉自產自銷上，也感謝製茶路上有貴人相助。

葉文鵬表示，他覺得自己是個很幸運的人，雖然小時候有幫忙家裡做茶，但也只是學到基本工，返鄉後靠著坪林區農會理事長王成意所教導製茶技術，還有各方面老師傅傳授茶園管理等技巧，才能有今天的一切成果。他現在專心製茶，看著大家品嚐並滿意自己做的茶時，那份成就感就是做茶辛勞最好的回報。

鱷魚總鋪師餐飲業
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