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北市東區商圈沒落 商業處：翻轉不是問題

2019-04-04 17:49聯合報 記者翁浩然╱即時報導

近來北市東區知名老店、商場陸續吹熄燈號，台北市長柯文哲也在2月先拋「空店稅」概念，日前也到頂好名店城瞭解狀況，並宣布要推動「忠孝東區振興計畫」，但議員汪志冰、簡舒培等人卻不以為然，認為是頭痛醫腳；對此，商業處長高振源今天出席重南書街活動指出，東區商圈有雙捷運，人流量已有一定基礎，只要打造好環境、找出特色，翻轉不是問題。

針對東區商圈沒落，高振源受訪時說，東區商圈本來都是各店家自行努力發展，不像部分商圈都有自治組織存在，因此商業處2月份開始協助東區商圈成立共識組織，現已進行申請流程中。

高振源說，其實申請共識組織過程中，商圈店家也已逐漸凝聚共識，地方商家先前開會時就提到，東區商圈的廣場在夜間照明不足，希望能改善環境，多加運用廣場，市府正在研擬改善措施。

高說，在營運規劃面，商業處也將派專員輔導東區商圈；以重南書街轉型為例，走了七年才有如今成果，東區商圈也將設法一步一步把人潮找回來，且東區商圈有雙捷運，人流量已有一定基礎，只要打造好環境、找出特色，翻轉不是問題。

另外，他還說，商業處已規劃4月26日邀集各商圈舉辦論壇，讓各商圈提出所面對的難題，與專家學者討論後找出哪些項目是市府能提供協助的。

針對東區商圈沒落，商業處長高振源（中）今天出席重南書街活動指出，東區商圈有雙捷運...
針對東區商圈沒落，商業處長高振源（中）今天出席重南書街活動指出，東區商圈有雙捷運，人流量已有一定基礎，只要打造好環境、找出特色，翻轉不是問題。記者翁浩然／攝影
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