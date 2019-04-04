糗！柯Ｐ發文祝兒童節快樂 卻被發現「注音」怪怪的

2019-04-04 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



今天是兒童節，台北市長柯文哲今也在臉書發文應景，不僅用「注音文」，祝小朋友們兒童節快樂，還提醒家長，連假期間（4月4日到4月7日）台北市6歲以上、12歲以下小朋友，憑數位學生證或兒童優惠卡，就可以免費搭乘台北捷運。

柯文哲還附上「熊讚學騎車」的照片，並以國字、注音並陳方式，鼓勵小朋友如果每件事情都要確定可以做到才去做，也沒幾件事情可以做了，不怕失敗，才有機會成功，成功與失敗唯一的差別，就是意志力而已。

不過柯文哲的「注音文」一出，似乎卻有幾個地方「怪怪的」，擔任兒童刊物的張小姐反映，60字裡面，至少有4處注音是錯誤的，其中像是「每一件事」的「一」應該念二聲，「做得到」的「得」則是念輕聲，「那也沒幾件事」的「那」是念四聲，「成功和失敗」的「和」也是念「ㄏㄢ ˋ（四聲）」。

張小姐表示，柯市長可能是透過Indesign軟體直接排版，注音直接套上去才會出錯，因為系統不會辨識注音；像是「一心一意」，兩個「一」字注音就不同。

張小姐說，兒童刊物的編輯都會特別注意，因為是要給小朋友看的文章，更要注意，不要出錯。