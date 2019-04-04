新北萬里龜吼漁夫市集 海鮮尚青邀遊客品嘗

2019-04-04 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北萬里區龜吼漁夫市集連續假日迎來遊客，當地最大特色是由在地漁夫自營自家漁船捕撈的新鮮海產，標榜品質尚青。市府農業局表示，當地更鄰近全台最美的維納斯海岸線，玫瑰色系天然岩石紋路令人著迷，歡迎利用清明連假闔家到龜吼一遊。

農業局表示，龜吼漁夫市集共43家攤商，主打新鮮魚貨，如知名特產「萬里蟹」和花枝、龍蝦、蝦姑、黃雞魚及鯖魚等各種魚貨，也有魷魚絲、小魚乾等乾貨，產品多元。

傳承三代的漁民陳國賢拿著潛水採集鐘螺向顧客介紹：「這個口感鮮脆，燒烤、涼拌、熱炒都合適。產季在四到九月，小的大概長在一、兩公尺深，大的就在五、六公採上來。」他詳細介紹海鮮特色及生態特性，讓顧客在品嘗時也能學習知識。

陳國賢說，家中長輩都是漁民，他年輕時本來在貿易公司上班，後來離職返鄉依然遠上這條路。住海邊的孩子常下海，通常會順便採些美味的海產回家賣，如鐘螺、海膽及石花菜等等，數量不多但可慢慢選，如北海岸海域盛產海膽，太小就不能採，更不能一網打盡，這樣資源才能永續。