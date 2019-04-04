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新北萬里龜吼漁夫市集 海鮮尚青邀遊客品嘗

2019-04-04 15:48聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北萬里區龜吼漁夫市集連續假日迎來遊客，當地最大特色是由在地漁夫自營自家漁船捕撈的新鮮海產，標榜品質尚青。市府農業局表示，當地更鄰近全台最美的維納斯海岸線，玫瑰色系天然岩石紋路令人著迷，歡迎利用清明連假闔家到龜吼一遊。

農業局表示，龜吼漁夫市集共43家攤商，主打新鮮魚貨，如知名特產「萬里蟹」和花枝、龍蝦、蝦姑、黃雞魚及鯖魚等各種魚貨，也有魷魚絲、小魚乾等乾貨，產品多元。

傳承三代的漁民陳國賢拿著潛水採集鐘螺向顧客介紹：「這個口感鮮脆，燒烤、涼拌、熱炒都合適。產季在四到九月，小的大概長在一、兩公尺深，大的就在五、六公採上來。」他詳細介紹海鮮特色及生態特性，讓顧客在品嘗時也能學習知識。

陳國賢說，家中長輩都是漁民，他年輕時本來在貿易公司上班，後來離職返鄉依然遠上這條路。住海邊的孩子常下海，通常會順便採些美味的海產回家賣，如鐘螺、海膽及石花菜等等，數量不多但可慢慢選，如北海岸海域盛產海膽，太小就不能採，更不能一網打盡，這樣資源才能永續。

他岳母蔡阿嬤也在市集賣石花凍、魷魚絲及小魚乾等乾貨，70多歲身體還很硬朗，陳國賢採回的石花菜都上交阿嬤，經過七洗七曬才能做出成一包包潔白的石花菜，熬煮成石花凍，加點黑糖或檸檬都很美味。

口感鮮脆的鐘螺。圖／農業局提供
口感鮮脆的鐘螺。圖／農業局提供
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新北萬里龜吼漁民陳國賢（左）向顧客介紹各式海產。圖／農業局提供
新北萬里龜吼漁民陳國賢（左）向顧客介紹各式海產。圖／農業局提供
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萬里蟹漁民海膽
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