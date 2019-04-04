新北祭祖花卉價格平穩 板橋花市連假不休市

2019-04-04 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



清明節應景鮮花買氣旺，菊花、香水百合和劍蘭等祭祖首選價格還算平穩。新北市府農業局長李玟說，去年逢暖冬，花卉供應量充足，品質也優良，價格相對便宜。近年殯葬方式與社會觀念演變，很多人已不拘泥於傳統代表性花卉，康乃馨、滿天星、桔梗也都有人用來祭祖。

板橋花市理事長林建章表示，今年香水百合每束約300到350元，劍蘭每支15到20元。以三、四種花卉搭配成花束每組兩束價格約350到400元。