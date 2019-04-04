台南將加強稽查垃圾沒有分類回收 最低開罰1200
台南市環保局表示，從最近稽查垃圾包發現，其中平均大約有兩成應該要被回收的資源垃圾卻沒有被回收，即日起牂加強垃圾強制分類稽查，提醒少數沒有垃圾分類民眾，屢勸不聽將依違反廢棄物清理法開罰1200元至6000元。
環保局統計，台南市每天垃圾量約879噸，平均每位市民每天製造0.47公斤垃圾。去年垃圾分類稽查採樣調查結果，未分類的垃圾包中平均夾帶2成的資源回收物，其中以廚餘及紙類最多。這些垃圾包若能確實垃圾分類，全市每天即可減少176公噸垃圾。
環保局表示，垃圾分為「一般垃圾」、「廚餘」及「資源回收物」三大類。「資源回收物」包含紙容器（鋁箔包、紙餐具）、塑膠容器（寶特瓶）、金屬容器（鐵、鋁罐）及玻璃容器等。另外舊衣服、電風扇、電池、玻璃容器、鍵盤、保麗龍及照明光源等7類也是資源回收物，但須另行分開交由清潔隊員回收。
台南市政府以垃圾「零廢棄」為目標，環保局持續推動綠色生產、綠色消費、源頭減量、資源回收、再使用及再生利用，逐步達成垃圾全分類、零廢棄的目標。希望市民配合環保局政策，以不浪費資源及食物，包含不過度包裝、購買適量食物等綠色消費行為，減少製造垃圾並落實垃圾分類，共同為生活環境盡心力。
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