台南將加強稽查垃圾沒有分類回收 最低開罰1200

2019-04-04 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市環保局表示，從最近稽查垃圾包發現，其中平均大約有兩成應該要被回收的資源垃圾卻沒有被回收，即日起牂加強垃圾強制分類稽查，提醒少數沒有垃圾分類民眾，屢勸不聽將依違反廢棄物清理法開罰1200元至6000元。

環保局統計，台南市每天垃圾量約879噸，平均每位市民每天製造0.47公斤垃圾。去年垃圾分類稽查採樣調查結果，未分類的垃圾包中平均夾帶2成的資源回收物，其中以廚餘及紙類最多。這些垃圾包若能確實垃圾分類，全市每天即可減少176公噸垃圾。

環保局表示，垃圾分為「一般垃圾」、「廚餘」及「資源回收物」三大類。「資源回收物」包含紙容器（鋁箔包、紙餐具）、塑膠容器（寶特瓶）、金屬容器（鐵、鋁罐）及玻璃容器等。另外舊衣服、電風扇、電池、玻璃容器、鍵盤、保麗龍及照明光源等7類也是資源回收物，但須另行分開交由清潔隊員回收。