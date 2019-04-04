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清水民宅大火2死3重傷後 對面社區都趕裝住宅警報器

2019-04-04 12:42聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市清水區日前發生民宅大火，2死3重傷，住在受災戶對面的住戶羅月卿，她是台中市政府經發局商業科長，她有感半夜火警太可怕，立即詢問轄區清水消防分隊，並在住宅內加裝4個住宅用火災警報器，她希望加裝住警器，保障自己和家人安全，她說和自己同社區住戶都想裝住警器。

羅月卿表示，她住在受災戶正對面，想到這場大火心有餘悸，鄰居們事後看到監視器畫面發現，死者夫妻和3名小孩在大火中都沒來得及逃生，是鄰居敲門呼喊並打119求救，研判一家5口都在大火濃煙中嗆昏。

羅月卿說，她在大火前，已向清水消防分隊申裝一個住警器，現在才知一個不夠，半夜火警很可怕，她詢問清水分隊後，自己再加購4個，裝在房間、客廳、走廊和廚房。

清水消防分隊表示，這場大火後，消防隊加強推廣民宅裝住警器，避免憾事再發生，因為人在睡覺時，知覺處於鬆懈狀態，只有聽覺腎守崗位，半夜如果火警，燃燒產生高溫濃煙，夾雜高溫碳粒子和有毒氣體，濃煙每秒上升速度3公尺，往上跑等於死裡逃生，只有退至防陷耐燃且有對外窗口相對安全間，關門待求才正確。

家中若有裝住宅用火災警報器，偵煙型或定溫型，都會第一時間發出警報聲，迅速提醒住戶逃生，住警器有獨立電池不用再施工，安裝簡單方便，有安裝問題可洽詢消防分隊。

台中市清水區日前發生民宅大火，2死3重傷，受災戶對面住戶羅月卿，立即在家中加裝住...
台中市清水區日前發生民宅大火，2死3重傷，受災戶對面住戶羅月卿，立即在家中加裝住警器。記者游振昇／攝影
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台中市清水區日前發生民宅大火，2死3重傷，受災戶對面住戶羅月卿，立即在家中加裝住...
台中市清水區日前發生民宅大火，2死3重傷，受災戶對面住戶羅月卿，立即在家中加裝住警器。記者游振昇／攝影
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台中市清水區日前發生民宅大火，2死3重傷。記者游振昇／攝影
台中市清水區日前發生民宅大火，2死3重傷。記者游振昇／攝影
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