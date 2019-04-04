周末假日去哪裡 士林官邸孤挺花展到7日 玫瑰下周接棒

2019-04-04 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



兒童節清明連假今登場，百花齊放的季節也讓不少人上陽明山賞花，距離市區近的士林官邸現在也有孤挺花展，展到4月7日，只要搭捷運到士林站，過個馬路就能抵達；而士林官邸玫瑰展則在12日到28日接力登場。

不想出遠門但又想在花季欣賞春季美景的民眾有福了，今年士林官邸展覽邀請台灣孤挺花育種栽培文化推廣協會共同在園藝展覽館展出「孤挺花」，邀請民眾欣賞杜鵑花及採夢幻海芋之餘，也來士林官邸一覽孤挺花獨特且豐富的喇叭型態與色彩，感受春暖氛圍。

公園處長陳榮興表示，孤挺花是台灣最普及的球根植物，幾乎家家戶戶都會種上幾盆孤挺花，加上台灣氣候條件十分適合孤挺花生長，只要陽光充足，通風佳，適當給予水份及提供良好排水，人人都能成功栽植出孤挺花。

陳榮興說，今年孤挺花展覽展出21個品種、1000餘株的孤挺花，同時舉行孤挺花新品種觀摩會競賽，共同邀請國內孤挺花育種家及愛好者攜帶著自行培育的孤挺花參賽，一共分為小花組、大花組、優良栽培組（商業品種）及組合盆栽組，邀請民眾來欣賞脫穎而出的獨特孤挺花。