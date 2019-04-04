士林官邸孤挺花展登場 展露出「華麗之美」

2019-04-04 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



清明連假想到外頭散心，又不想走太遠的民眾注意了。北市公園處即日起至4月7日止，在士林官邸和台灣孤挺花育種栽培文化推廣協會合作，共同推出「孤挺花」特展，總計展出21個品種、1000餘株的孤挺花，印證孤挺花的花語「華麗之美」。

公園處長陳榮興表示，展場同時還會舉行孤挺花新品種觀摩會競賽，邀請國內孤挺花育種家及愛好者攜帶著自行培育的孤挺花參賽，將孤挺花規劃成4組競賽項目，分別為小花組(花直徑15公分以下)、大花組(花直徑15公分以上)、優良栽培組(商業品種)及組合盆栽組，相信精彩可期。

陳榮興表示，孤挺花是台灣最普及的球根植物，幾乎家家戶戶都會種上幾盆孤挺花，加上台灣氣候條件十分適合孤挺花生長，只要陽光充足，通風佳，在適當給予水份及提供良好排水介質，人人都能成功栽植出孤挺花。

園藝管理所主任賀綺華表示，士林官邸4月份的花卉展覽除了孤挺花展外，眾所矚目的玫瑰展也將於4月12日至4月28日展出。此外，園區內植物種類豐富，像是果樹園旁及西式庭園內的紫藤花現正綻放中，若是逛累了也可在官邸咖啡座或官邸食堂內休憩。