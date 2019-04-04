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不是清明節！竟有人在北市停車場燒「鈔票」

2019-04-04 11:50聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市府環保局日前接獲民眾檢舉有環保公司夾帶未經許可的外縣市廢棄物到北市北投焚化廠處理，經查發現該公司確實有違規情事，還當場查獲該公司停車場囤積及燃燒大量台灣銀行的報廢鈔票紙磚，當場以違反空汙法第32條告發，處新台幣10萬元以上至500萬元以下罰鍰，並廢止該公司的廢棄清除許可證。

環保局表示，3月下旬接獲民眾檢舉太和環保公司載運外縣市的垃圾，送到台北市的北投焚化廠焚燒，並附上影像、公司地址，當下立即派員前往稽查，不料不僅發現太和公司確實載運新北的垃圾前往北投焚化廠燃燒，竟然還在該公司停車場發現囤積了大量的廢紙紙鈔。

環保局表示，根據太和員工的解釋，該廢鈔票紙磚，是台灣銀行之銷毀鈔票，當下除了函請台銀公司依權責處理外，並要求太和公司儘速將停車場內囤積的廢棄物清理完畢。

環保局表示，由於雙北垃圾「長相」並無不同，過去確實比較難發現有違規情事，這次是有民眾檢舉，由於違規情事嚴重，除了才罰六千元外，也廢止太和環保公司的廢棄物清除許可證。

至於在停車場「燒錢」的部分，環保局表示，台北市是建物密集型的都市，這次還是第一次看到有人在停車場燒垃圾，此舉已違反空汙法相關規定，依法將處10萬以上至500萬元以下罰鍰，處分書近期內就會寄出。

環保局也呼籲，代清除業者依法應將受委託廢棄物清運至合法廢棄物處理場所，不得任意囤積或以非法方式處理，另該局重申，夾帶運送非經許可之外縣市垃圾進入北市焚化廠處理，屬惡意違規，一經查獲該局絕不寬貸並予最嚴厲之處分。

北市府環保局日前接獲民眾檢舉有環保公司夾帶未經許可的外縣市廢棄物到北市北投焚化廠...
北市府環保局日前接獲民眾檢舉有環保公司夾帶未經許可的外縣市廢棄物到北市北投焚化廠處理，經查發現該公司確實有違規情事，還當場查獲該公司停車場囤積及燃燒大量台灣銀行的報廢鈔票紙磚。圖／北市府環保局提供
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