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慶祝兒童節 悠遊卡推主題樂園等通路優惠

2019-04-04 10:20聯合報 記者翁浩然╱即時報導

悠遊卡公司慶祝兒童節，今年與主題樂園、速食、甜點等19個通路合作，於4月推出兒童節優惠，優惠期限從1周到全月不等，部分通路優惠還延續到5、6月，只要消費滿一定金額就能享折扣、贈品。

以過節最夯的主題樂園為例，兒童新樂園4月1日到7日在指定櫃位單筆消費滿99元，將送波力鉛筆組；麗寶樂園則享探索世界門票優惠價590元（現場購票750元），持悠遊卡交易明細小白單至探索世界客服還可兌換限量的悠遊卡BeBe玩偶1個；尚順育樂天地整個4月都是優惠期，持悠遊卡搭遊具享9折優惠（不含攀岩、飛行劇院），4月4日到7日連假期間以悠遊卡玩旋轉木馬或飛越中國，還送「奇多2倍濃起司」1包。

餐飲部分，悠遊卡在肯德基、必勝客、爭鮮外帶、吉野家等通路也都有折扣或贈送餐點優惠，例如多拿滋甜甜圈4月有買6送2優惠，還加贈「卡娜赫拉的小動物」筆記本1冊；聖瑪莉於4、5月則是單次消費滿120元可以半價加購指定麵包。

另外，在環球購物中心、SOGO忠孝／復興／天母／高雄等4館及CITYLINK南港店、松山壹號店，以悠遊卡消費滿199元則贈送低熱量微補給飲料1瓶。

悠遊卡公司即日起到4月7日，針對兒童使用的優待卡也推出買一送一限時優惠，有時下最熱門的偶像學園、精靈寶可夢、小熊學校，及本土插畫家馬里斯的作品等圖樣。

悠遊卡公司慶祝兒童節，今年與主題樂園、速食、甜點等19個通路合作，於4月推出兒童...
悠遊卡公司慶祝兒童節，今年與主題樂園、速食、甜點等19個通路合作，於4月推出兒童節優惠，優惠期限從1周到全月不等，部分通路優惠還延續到5、6月。圖／悠遊卡公司提供
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悠遊卡公司慶祝兒童節，今年與主題樂園、速食、甜點等19個通路合作，於4月推出兒童...
悠遊卡公司慶祝兒童節，今年與主題樂園、速食、甜點等19個通路合作，於4月推出兒童節優惠，優惠期限從1周到全月不等，部分通路優惠還延續到5、6月。圖／悠遊卡公司提供
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