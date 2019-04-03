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大稻埕「中藥本草祭」登場

2019-04-03 23:41聯合報 文／邱瓊玉

圖／曾吉松
圖／曾吉松
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拚轉型，大稻埕一帶店家，以「中藥」角度串連周邊商圈，推出「大稻埕滿庭芳-中藥本草祭」活動，包括寧夏、大龍峒、艋舺商圈、大稻埕等四大商圈都參加，400間在地商家一同以文化美學新創意，齊力振興觀光，搶食「文化資產新經濟」。台北市長柯文哲出席致詞時表示，要慢慢把北市文化當作觀光資源推出， 把古代建築等具有台灣歷史的傳統元素，用現代化包裝，吸引年輕人來。

大稻埕中藥北市
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