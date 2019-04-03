3D化管理道路挖掘 桃園考評竄升全台第二

2019-04-03 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



挖掘地下管線如何掌握施工品質？桃園市政府推動管線3D化管理後，獲中央肯定拿下107年度「公共設施管線資料庫管理供應系統考評」全國第二名，僅次於新北市，桃園市工務局表示，從上屆的甲等略升到「優等獎」，得歸功於管線資料數位化，讓第一線人員透過手機APP的即時影像就能查看挖掘情形，規範挖掘工人取得證照，讓施工品質一點都不馬虎。

桃園市自106年1月成立「桃園市道路挖掘管理暨資訊聯合服務中心」，積極推動「道路挖掘整合」、「道路施工三級品管作業」及「管線圖資更新管理」等項目，紀錄開挖電線、自來水管、瓦斯管線等民生管線埋設深度、位置後，建置到數位化系統管理，去年底道路挖掘圖資更新達96.2%，相較106年18.5%成長77.7%，透過智慧化管理進行挖掘整合，減少重複挖掘。

工務局表示，透過3D管線模型及資料的建立，可確實降低挖損頻率，讓市府與管線單位間達到節省挖掘時間、費用等雙贏局面，也同時掌握道路挖掘生命週期。