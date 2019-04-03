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空總基地獲審議通過 允許商業行為

2019-04-03 19:48中央社 台北3日電

台北市都委會表示，文化部申請把仁愛路空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）做多目標臨時使用計畫，經委員會討論後，審議通過，意味允許此場地部分地點，未來可有商業行為。

台北市都市計畫委員會今天召開審議會，討論包含文山區都市計畫通盤檢討、空總多目標臨時使用等案。由文化部承接前空軍總部基地的「台灣當代文化實驗場」，因屬軍事機關用地，無法做商業使用，文化部提出公共設施多目標臨時使用計畫。

都委會發布新聞稿表示，空總基地位在仁愛路三段與建國南路一段交叉口東北側，原為國防部空軍司令部，空軍至民國101年搬遷後，由經濟部設立「TAF空總創新基地」，並就現況進行部分營運。

都委會指出，107年經行政院核定，由文化部推動「空總文化實驗室第一期發展整體計畫」並打造為「台灣當代文化實驗場」，提供文化生成的技術、空間、設備及知識支援場域。

都委會說，為持續活化基地並落實理念，文化部依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」向北市府申請做為臨時使用，期程為7年。

都委會委員今天聽取文化部官員說明後，支持臨時使用方案，但僅限於既有建築物，並請文化部審議通過後的2年內提出都市計畫變更案，才能讓基地可長期整體使用，並帶動周邊地區發展。計畫將在對外公告後施行。

依都委會簡報顯示，未來允許申請使用項目包含文康設施、餐飲業、一般事務所、娛樂服務業、自由職業事務所等，例如像是音樂廳、咖啡廳、文化藝術工作室、電影院等。

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