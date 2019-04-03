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發展東北角觀光 侯友宜：創造更多價值

2019-04-03 18:43中央社 新北3日電

新北市長侯友宜今天表示，貢寮除海洋音樂祭以外，還有草嶺古道、舊草嶺隧道，瑞芳區有三貂嶺等觀光資源，應該活化十三層遺址等舊有的文化遺產，創造更多觀光價值。

貢寮區長施玉祥今天在市政會議簡報，他說，偏鄉人口老化，觀光人口也下降，將結合貢寮老街的在地創生有機書店，創造地方的生機。

侯友宜聽取市政會議中，瑞芳區、貢寮區、雙溪區公所的工作報告後指出，偏鄉型的區域要發展特色，例如，瑞芳的三貂嶺、牡丹自行車道、十三層遺址等，都是活化舊有的文化遺產，創造更多觀光價值。

侯友宜說，觀光發展要慢慢轉型，貢寮區不是只有海洋音樂祭，還有鐵道馬拉松，雖然參加人數無法超越海祭，但可以讓旅遊資源多元發展。

他表示，草嶺芒花季、舊草嶺隧道單車之旅，都可以好好推動，對當地經濟效益不會輸給海洋音樂祭。侯友宜責請市府農業局、觀光旅遊局將漁港及景點規劃串聯，吸引更多觀光客。

新北市府去年4月及6月啟動「駐街工作站」及「貢寮街有機書店」開始，為老街注入新活力，並以馬偕博士來台傳教行醫，途中28次經過貢寮的路線，規劃推動「馬偕行腳－貢寮小旅行」。

農業局表示，貢寮區擁有山海美景，有北台灣以鐵路隧道改建而成的鐵馬隧道、許多百年石頭屋聚落的卯澳漁村、獲選十大魅力漁港的卯澳漁港、台灣本島最東邊的三貂角燈塔、歷史山徑草嶺古道、馬崗海蝕平台。

觀旅局長張其強說，雙溪鐵道馬拉松歡迎跑者在跑完後，能留下來旅遊。今後將以跑道（路跑）、步道、古道為基礎，透過各種活動和旅程設計，帶進觀光人潮，留在當地消費。

貢寮草嶺
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