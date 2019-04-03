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大稻埕拼轉型 400店家以文化新美學衝經濟

2019-04-03 16:53聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

台北市長柯文哲下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的北門為中心，以中藥角度規劃串聯商圈活動，結合大龍峒、寧夏、大稻埕和艋舺四大商圈，400間在地商家一同以文化美學新創意，齊力振興觀光，搶食「文化資產新經濟」。

台北市長柯文哲下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的北門為中...
台北市長柯文哲下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的北門為中心，以中藥角度規劃串聯商圈活動，結合四大商圈，齊力振興觀光，搶食「文化資產新經濟」。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲（右６）下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的...
台北市長柯文哲（右６）下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的北門為中心，以中藥角度規劃串聯商圈活動，結合四大商圈，齊力振興觀光，搶食「文化資產新經濟」。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲（左２）下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的...
台北市長柯文哲（左２）下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的北門為中心，以中藥角度規劃串聯商圈活動，結合四大商圈，齊力振興觀光，搶食「文化資產新經濟」。記者曾吉松／攝影
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台北市長柯文哲下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的北門為中...
台北市長柯文哲下午參加2019大稻埕滿庭芳-中藥本草祭啟動，以重見天日的北門為中心，以中藥角度規劃串聯商圈活動，結合四大商圈，齊力振興觀光，搶食「文化資產新經濟」。記者曾吉松／攝影
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中藥大稻埕
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