韓國瑜引發藍營初選內鬨 王鴻薇出示LINE訊息自清

2019-04-03 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨台北市松山信義選區立委初選競爭激烈，立委費鴻泰今上午召開記者會，指控市議員王鴻薇近期變造高雄市長韓國瑜的錄音進行拉票，嚴重傷害韓國瑜形象，應主動退出初選。王鴻薇今兩度召開記者會，強調初選所使用之照片及錄音檔均獲當事人同意。

王鴻薇表示，她非常同意韓國瑜所說的，寧可乾淨的輸，也不要骯髒的贏，選舉是一時的 但誠信是永久的，對她的嚴厲指控若不即時澄清，恐會抹殺她的誠信，不得己只能召開記者會，並感謝韓國瑜辦公室的理解，公佈授權使用的通聯紀錄。

王鴻薇也出示，自己的先生陶允正和韓國瑜的LINE對話紀錄，指曾和韓國瑜聯絡，要拍攝影片，並詢問韓國瑜是否不方便？韓國瑜則回「誰說不方便？」我們的教情不必再多言，老哥們了。

不過韓國瑜也說，行程實在太滿，黨內初選，「我實在壓力太大了」，建議自由發揮，照片自己上網取用，「自行吃自助餐」，「完全授權」。

陶允正也在上月14日時詢問韓國瑜，因為立委初選時程緊迫，可否拿議員選舉時的錄音黨剪接使用？韓國瑜則是回「我完全同意」，敬請賢伉儷自行處理，還祝福「心想事成」。