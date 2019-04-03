台北扶輪盃演講比賽 學童詮釋台語之美

2019-04-03 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



台語的發音很美，是全世界最好聽的語言之一。國際扶輪3482地區近日與旭東網路、中城網路社合辦台語演講比賽，吸引近300名學童報名，「講台語嘛也通」。

由台北市、新北市政府教育局指導的第20屆台北扶輪杯台語演講比賽暨現代詩朗誦比賽，日前在士林高商舉辦，參賽學生無不發揮巧思，有人結合時事、自創順口溜，有人發音地道、也有人講不輪轉，惹得觀眾及評審不時笑場，非常有趣。

「說台語真趣味!」陳姓參賽同學說，家裡是三代同堂，他從小跟阿嬤學說台語，平常也用台語和鄰居婆婆媽媽聊天，因為常和長輩相處，台語自然會進步。

也有學生表示，在家都講閩南語，所以「講台語」對她來說並不難，加上喜歡唱台語歌，對閩南語詞彙、發音等，越來越自我要求及講究。

台語演講比賽分為國小組、國中組、青年組及遠端視訊組，每組別共有5道題目，不少學生都認為，「睏予飽眠的重要」、「想欲緊大漢」、「阮兜的笑詼代」、「腹肚枵的時陣」，相當生活化又好發揮，讓他們對閩南語有了更深一層的了解。