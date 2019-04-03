侯友宜上任百日 勉市府團隊聽民意不作秀

2019-04-03 15:02 中央社 新北3日電



新北市長侯友宜。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜今天表示，施政不能作秀，政務官下達命令時，團隊要做出成績，不能丟回問題。他說，民意如流水，市府團隊須提升戰鬥力「趴著做事」，集中火力展現合作的成效。

新北市府今天上午舉行市政會議，在市府研考會要求下，出席的局處首長都穿著清一色制服外套夾克，各區長則統一穿著白襯衫上衣與球鞋。

所有局處長在將近兩小時的冗長會議中，接棒報告侯友宜上任100天來的亮點成果。聽取簡報後，侯友宜強調，市府團隊必須要「趴著做事」，也就是與民眾站在一起，接地氣傾聽民眾心聲。

侯友宜表示，施政不需鎂光燈與作秀，要一步一腳印的踏實，並集中火力永續推動。他說，「每一個地區的環境跟特性不一樣，我們要跟自己比。」列管的1300多件施政案件，只完成70多件，還有三、四成的市民不瞭解市府政績，團隊一定要注意民意如流水。

提到民眾的不滿意，侯友宜向與會首長說，他百思不解的是，以往他擔任新北市副市長時，要解決企業托育問題卻被打回票說不行，現在他擔任市長就行了。團隊應反思「新北市府的機關文化是否改變了，效率是否改變了。」

侯友宜說，類似案件很多，他自己都不好意思說了。政務官首長是下命令的人，除違法事項，施政團隊要合作達成使命，解決民眾的問題，不是站在自己的本位主義思考，把問題丟回來給政務官。

他受訪說，團隊的文化在改造過程中一定有衝突，要將步伐調整一致，凝聚力量提升戰鬥力。

他要求局處首長與區長，找出民眾不滿意的問題，隨民意調整步伐，做出實際成績民眾自然有感。他不會在意民意調查的成績，而是在民調中找到方向。「自己與自己比較，今天的自己打敗昨天的自己。」

對於上任百日來的政績，侯友宜說，所有的首長們雖努力但做的不夠，應站在第一線，傾聽市民聲音並解決問題。對於市民不瞭解的施政，局處還有很多努力提升的空間。他說，「新北市是國際大都市，整個團隊的磨合上還有很多要努力的空間，我們要加油。」