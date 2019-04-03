高嘉瑜臉書發「生病文」 卻意外暴露出「年紀」

2019-04-03 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市議員高嘉瑜今天在臉書上發文表示，自己去健康檢查，切了2顆腸瘜肉 0.3、0.5 cm，1顆胃瘜肉 0.3cm，還有胃潰瘍、胃食道逆流，將持續低渣3天。

高嘉瑜還說，醫生說自己還年輕，胃卻很差，麻醉超神奇，立刻昏迷。