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高嘉瑜臉書發「生病文」 卻意外暴露出「年紀」

2019-04-03 12:46聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市議員高嘉瑜今天在臉書上發文表示，自己去健康檢查，切了2顆腸瘜肉 0.3、0.5 cm，1顆胃瘜肉 0.3cm，還有胃潰瘍、胃食道逆流，將持續低渣3天。

高嘉瑜還說，醫生說自己還年輕，胃卻很差，麻醉超神奇，立刻昏迷。

高嘉瑜「生病文」一出，立刻引發網友討論，有人要高嘉瑜多保重，也有人祝早日康復。不過有趣的是，高嘉瑜上傳了一張「打點滴」照，卻因上頭有病歷編號，意外暴露了自己的「年紀」。

高嘉瑜「生病文」一出，立刻引發網友討論，有人要高嘉瑜多保重，也有人祝早日康復。不...
高嘉瑜「生病文」一出，立刻引發網友討論，有人要高嘉瑜多保重，也有人祝早日康復。不過有趣的是，高嘉瑜上傳了一張「打點滴」照，卻因上頭有病歷編號，意外暴露了自己的「年紀」。圖／擷取自高嘉瑜臉書
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高嘉瑜健康檢查
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