管制網路假新聞？ 柯P：總不能因車禍就不讓車子上路

2019-04-03 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



去年九合一選舉期間，爆出假新聞爭議，如今僅管選舉結束，不過假新聞風暴持續延燒，國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡昨口頭向行政院請辭，被傳出是受到內外壓力下「被請辭」，學者更質疑，若詹是被逼退，就是一手毀了NCC超然於政治力的高度。

對此，台北市長柯文哲表示，NCC主委有任期保障，她請辭理由是什麼，應該要問當事人，自己也不清楚。

至於是否有成為假新聞的受害者？柯文哲說，網路世界的興起，假新聞變得很難控制，不過就像是有馬路，就有車子會發生車禍，但總不能不准車子上馬路，所以網路世界假新聞，手法會越來越厲害，大家在享受網路便利之餘，這就叫做併發症，要怎麼處理是好問題。

媒體追問，覺得NCC管制適當嗎？柯文哲說，管是要管，但要管到什麼程度，這點應該要考量。

柯文哲說，因為像中國大陸，花在「維穩」的錢比花在國防的錢還要多，所以他們的網路長城是世界最好的，幾乎你要key什麼藏獨、台獨、疆獨，這些自動在百度都找不到，所以假新聞要管理可以，要管理到什麼程度是好問題。

對於臉書上有網友爆料，指柯粉群組中有人拉民進黨的人進入，似乎是在分化白綠分裂，甚至有假柯粉的狀況出現？柯文哲則說，假柯粉、假柯黑都有，這就網路世界的問題。

柯文哲說，網路世界實在要管也很難管，不管也不是辦法，所以老實講對自己來講也是很困擾，對NCC來講也很困擾，網路世界到底新聞怎麼管理，這是好問題。