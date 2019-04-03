就職百日 侯友宜：當副市長時都不行 現在怎麼都可以？

2019-04-03 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市長侯友宜為自己打分數沒意義，市民認同才是真的好。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市長侯友宜今天就職滿百日，各局處報告成果，即使發生地震侯友宜也面不改色。他大致肯定市府團隊努力，「但為自己打分數沒意義，市民覺得好才算好。」另納悶「很多事情我當副市長時都不行，現在怎麼都可以？」

就職百日，侯市府以「安居樂業」為主軸報告施政成果，包括行動治理、簡政便民、都更三箭 、招商破千億等等，許多都已經獲得市民肯定或引發回響。市府團隊成員穿著小內閣就職日的「班服」和球鞋，再度展現行動決心。

他提醒民意如流水，市府反應腳步要更快速，隨時思考是否跟得上時代潮流，「我們沒有時間等待」。

侯友宜對百日施政雖表肯定，但認為還有很大努力空間，光是辛苦還不夠，「有的做了民眾卻不知道，也要檢視認真有沒有成效。」他以最新民調為例，指不滿意度雖僅10%，但有多達48%市民沒表達意見，顯然有半數市民沒感受市政變化。

「要多扛一點責任，多解決一些問題。」侯友宜說，市府團隊有成果，但不能沾沾自喜，市府列管的1333件待解決事件中，100天內解決70件，但還有1263件未解決，他感謝團隊成員辛苦，但提醒莫忘對400萬市民承諾，繼續堅持下去。

媒體請他為自己打分數，但侯友宜強調自己打分數沒意義，要市民覺得好才是好。他說，市府團隊要跟自己比較，今天要比昨天好，「下個100天再來檢視」，像是「托不到的托育」都要設法改善，訂下目標，只能更好不能變少。

侯友宜並要求局處長應該解決問題，而不是把問題丟給他，「除了違法，都要克服。」並稍微點了局處長說「很多事情我當副市長時都不行，現在怎麼都可以？」現場局處長神情嚴肅，但媒體全都笑了出來。