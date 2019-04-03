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「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市長盧秀燕今天凌晨在臉書預告，花博展期進入倒數，排除萬難邀請神秘大咖蒞臨參訪，「大咖到鞋子穿不下」，要猜猜看是誰？今天上午國際青年商會中華民國總會拜會台中市時，盧揭曉：「周日韓國瑜市長要來看花博！」

盧秀燕說，六都的市長都是同一期的好友，只要到台中市，不管藍綠、不管什麼政黨，自己都會親自迎接，之前已有台北市長柯文哲來看花博，台南市長黃偉哲的團隊也來過，當天黃本來親自要來，臨時有事，換句話說，已有兩個直轄市長來過台中。

盧秀燕還「加碼」透露，台中花博展期剩下20天，盛會很快要結束了，4月7日韓國瑜會來之外，4月8日桃園市長鄭文燦、鄰近的「姊妹市」彰化縣長王惠美都會來，下周會非常忙碌。

盧秀燕說，大咖來看花博，等於他們免費來幫花博行銷。

對於外界有傳民進黨在「打韓」，批評韓有可能帶職參選總統。盧對此表示，韓國瑜是目前呼聲和聲望最高的人選，民進黨無所不用其極攻擊他，可想而知，但她相信人民的眼睛是雪亮，自有智慧可判斷，韓國瑜這陣子為台灣、為高雄拼經濟，市民一定有感受，這樣的批評是無謂指責，他也一定禁得起考驗。

至於NCC主委詹婷怡宣佈請辭，盧說，一個會維護新聞自由、言論自由的主委「被請辭」，人民看在眼裡，民進黨打壓新聞自由、言論自由，社會自有公平。

盧秀燕說，詹主委有她的專業，對於新聞自由維護相當用心，「不合上意」被請辭，未來很多的部會首長，會不會變成中選會或促轉會「東廠」的角色，成為「民進黨中央的打手」，打壓人民言論自由、打壓民主，我個人很憂心。

台中市長盧秀燕今天凌晨在臉書預告，花博展期進入倒數，排除萬難邀請神秘大咖蒞臨參訪...
台中市長盧秀燕今天凌晨在臉書預告，花博展期進入倒數，排除萬難邀請神秘大咖蒞臨參訪，「大咖到鞋子穿不下」，要猜猜看是誰？今天上午揭曉：「周日韓國瑜市長要來看花博！」記者喻文玟／攝影
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