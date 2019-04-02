長庚新驛站開工動土 打造北北桃轉運中心

2019-04-02 21:03 中央社 桃園2日電



桃園市龜山區的長庚新驛站亮點工程，今天下午舉行開工動土典禮，桃園市政府希望在營建署經費補助下，改善長庚醫療園區周邊交通壅塞及街道雜亂問題，打造北北桃重要轉運中心。

桃園市政府去年選定龜山區長庚新驛站及中壢區的銀河廣場商圈作為「城市亮點躍升計畫」示範都市，並獲得內政部營建署「城鄉建設新興計畫」補助。

桃園市政府秘書長李憲明下午出席長庚新驛站亮點工程開工動土典禮表示，長庚醫療園區核心面積約165公頃，擁有全國首屈一指的醫院，市府在獲得營建署「城鄉建設新興計畫」補助後，將投入新台幣3億9000萬元，改善周邊交通壅塞及街道雜亂等問題。

李憲明表示，長庚醫療園區內人流車流眾多，但人行空間老舊加上綠帶不足，人行道長期遭停放摩托車，又缺乏無障礙設施，在市府投入預算推動「長庚新驛站亮點工程」後，規劃園區內共11條道路設施進行改善與優化，打造北北桃重要轉運中心，也因應機捷開通帶來的大量人潮。

工務局代理局長黃治峯表示，市府也規劃設置9公里自行車道路網及9.2公里人行道，銜接既有的公車及捷運路線，也推廣人本環境及綠色交通理念。工程同時使用綠色再生鋪面循環料，並進行電纜地下化，增加行道樹及景觀植栽，同時設置無障礙坡道及休憩座椅，打造更友善的行人空間。