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準公共化改地方可加碼 新北：不同意中央政策地方買單

2019-04-02 20:42聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

針對教育部今曝光準公共化幼兒園補助調整新政，除天花板調低門檻之外，可由地方自行加碼補助；新北市教育局批「不慎妥適」，不同意中央的政策由地方買單；新北尊重天花板調整，但呼籲中央統一政策，不要各自加碼喊價，新北傾向不加碼。

國教署原在15縣市可補助門檻是60人以下園所月費1萬元以下、60人到120人月費9千元以下、120人以上月費8千元以下；新制改為90人以下月費1萬元以下、90人至180人月費9500元以下、180人以上9千元以下。

舊制已被都會區業者抗議天花板太嚴，私幼在價格篩選就被刷掉，想參加也無法參加，變相懲罰都會區。但新制放寬後，天花板還是訂在一萬元，被新北業者認為價格還是太低，能加入的業者恐怕不多。

新北市教育局副局長黃靜怡指出，準公共化是行政院為解決少子女化問題而設計，幼兒不因生在不同縣市而受有不同待遇，育兒津貼設計全國一致即是重要證明。

黃靜怡說，新北市已多次向國教署反應，政策執行的嚴重限制即在都會地區收費上限過低，若由縣市自行加碼，恐又落入各縣市政府嚴重競爭，致影響各縣市幼生待遇，不甚妥適。她認為，可以朝開出更多級距調整。

示意圖。圖／報系資料照、記者魏翊庭／攝影
示意圖。圖／報系資料照、記者魏翊庭／攝影
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