新北養豬廚餘招標量不足 舊約展延應急

2019-04-02 20:03 中央社 新北2日電



防範非洲豬瘟疫情入侵，新北市養豬廚餘去化遭遇瓶頸。原合約處理至3月底，但因新年度發包處理數量不足，目前新北市採取新舊合約併用方式，但仍會持續招標，以紓解壓力。

新北市政府環保局清潔隊每年約收集轄區市民所產出12萬公噸以上廚餘，其中約7.7萬公噸為堆肥廚餘，養豬廚餘為4.6萬公噸。

新北市環保局發言人孫忠偉今天受訪指出，養豬廚餘依照原合約處理至3月底為止，但新年度還有許多行政區的養豬廚餘委外處理招標案出現發包數量不足的情況。

孫忠偉表示，主要是因為防範非洲豬瘟疫情的禁止廚餘養豬要求，造成標購廠商的疑慮與遲疑。雖每個行政區的廚餘委外處理招標都有標出去，但有的行政區標出的數量不足，會繼續招標。

孫忠偉說，目前是新舊合約併用，並展延舊合約，讓養豬廚餘的處理暫無問題，但最後招標的去化處理數量若不足，將會併入堆肥、甚至掩埋或焚化方式處理。

依據新北市政府統計，截至3月31日止，現有141場養豬場中，有85場廚餘養豬戶，飼料養豬場56場。

為加強轄區養豬戶自主防疫量能，市府去年11月已提供紅外線測溫槍確保蒸煮達攝氏90度、且達1小時以上，並輔導豬農落實高溫蒸煮廚餘，每天回報給環保局的要求。

廚餘再利用檢核申請期限至今年1月31日截止，環保局統計，已有98場廚餘養豬場通過再利用檢核；針對沒申請的廚餘養豬戶，累計已告發10場次。

市府統計，目前已有23場養豬戶完成申請轉用飼料補助，對持續以廚餘養豬者，也要求農戶將廚餘蒸煮情形，每天記載於畜牧場衛生管理紀錄簿，並拍照以LINE群組回傳環保局彙整。

另外，陳姓市民反映，部分清潔隊收廚餘時，直接將住戶的廚餘當成一般垃圾丟入垃圾車，讓住戶相當傻眼，因為要養成垃圾分類的習慣相當不容易，沒想到廚餘被當垃圾丟棄。

對此，孫忠偉表示，對於清潔隊員直接把廚餘當垃圾處理的行為，請民眾提供詳細的時間及地點；若查證屬實，環保局會依據工作規則懲處。