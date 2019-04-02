少子女化對策 北市育兒津貼與私幼補助不變

2019-04-02 19:22 中央社 台北2日電



教育部今天公布少子女化因應對策方案調整，台北市教育局表示樂觀其成，主秘陳素慧說，原有的育兒津貼將與中央政府整合，私幼補助照原定計畫於民國112年下半年退場。

行政院去年8月起推動「少子女化對策計畫」，首次規劃準公共幼兒園機制，政府與符合要件的私幼簽約、加以補助，家長每月繳費不超過新台幣4500元，並確保教保人員每月薪資至少2萬9000元，六都將於今年8月實施。

設籍台北市的3歲與4歲就讀私幼學童，本就享有每學期1萬3660元的補助，陳素慧說，準公共化上路後，私幼補助將按照原定計畫，持續發放至111學年度公共化幼兒園達全台北市的70%為止。

陳素慧表示，將與中央政府整合發放育兒津貼，即家中學童所就讀的私立幼兒園若未加入準公共化，每人每月仍可領取2500元的育兒津貼；不過，育兒津貼預算原本由社會局編列，新政策上路後，3至5歲童的育兒津貼將改由教育局編列發放。換言之，若學童就讀加入準公共化的私幼，每月僅需支付4500元；若沒有就讀，3歲、4歲學童每學期可領1萬3660元的補助，每月也可領2500元的育兒津貼。

根據教育部公布的108學年新方案，合作園所的招收規模、收費範圍都有所調整，陳素慧轉述局長曾燦金的看法，表示樂觀其成，將全力配合。

陳素慧表示，目前全北市有507所私幼，以教育部公布的新級距、用招生人數與收費計算，只有230所私幼符合加入準公共化的資格，約總數的40%。

她說，準公共化幼兒園最主要是意願與資格，上述的幼兒園儘管有意願，還要符合「老師薪資保障、教學評鑑過關、公共安全通過」3標準，才能加入準公共化。