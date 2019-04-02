就要Ubike！淡水民權公園可望設站

2019-04-02 19:50 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區竹圍民族路112巷的民權公園，沒有設置youbike站，市議員陳偉杰協調會勘，未來可以設置youbike站。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區竹圍民族路112巷的民權公園，沒有設置youbike站，相當不方便，因此民眾向市議員陳偉杰反應，經市議員陳偉杰協調會勘，交通局實地測量民權公園的空間，未來可以施作，設置youbike站，解決民眾行的問題。

淡水區大竹圍地區只設置兩處的youbike站點，但民眾向市議員陳偉杰反應，在竹圍民族路112巷的民權公園並沒有設置，附近居民要從捷運竹圍站，都無法騎youbike回家，有時還得走路，因此日前議員就邀請市府交通局前來會勘，民眾認為如果有在這裡設站點，會方便許多。

附近居民表示，從民權公園附近的住宅區，要走到捷運竹圍站，要花上十分鐘的路程，加上如果有提重物或是其他物品，有youbike做為轉接的交通工具會方便許多，而市議員陳偉杰也表示，在會勘過後，交通局也實地測量民權公園的空間，未來可以來施作，設置youbike站點。

新北市議員陳偉杰表示，竹圍地區人口集中，許多民眾上下班都有youbike的需求，考量到附近居民的使用方便性，目前在民生路上的竹圍公園有一站，使用率達到每日一百輛次，而竹圍捷運站使用率每日兩百輛次，算是頻繁，未來在民權公園市府交通局將會設置15柱，30輛的youbike提供給民眾使用。