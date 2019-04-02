家電舊換新補助好康民眾不知 桃市議員批市府宣傳不力

2019-04-02 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市議會定期會今天進行市府經發局工作報告，藍、綠市議員質詢指出，市府已開辦家電舊換新補助方案，冰箱、冷氣最高補助3000元，每案補助總金額2萬元，很多民眾卻不知道，還問議員補助「細金ㄟ」? 卻不見經發局宣導，議員批評是不是經發局不重視這項補助案。

經濟部能源局推動節能家電舊換新補助方案開跑，民眾去年12月7日以後，購買符合能源效率1、2級新機，每台電冰箱每公升補助10元、每台冷氣機每千瓦 (kw)補助1000元，兩者最高可補助3000元，每戶每案補助總金額2萬元為限。

市議員劉茂群、黃婉如、楊進福表示，這項家電補助，新北市家電商家都掛出宣傳，卻沒看到桃園商家在宣傳，難道新北家電補助比較優惠? 既是中央政策，卻有民眾在問「細金ㄟ」? 宣傳不力，民眾有知的權利，也有民眾陳情申請手續繁瑣，回收證明文件希望簡化。

市議員黃景熙表示，這項中央補助政策是為節電，幫助消費者在汰換老舊電器時給予補助，卻有許多百姓陳情補助「是真的嗎」? 不知道怎麼辦理，經局對此補助宣導不夠重視，希望未來加強宣導推動。