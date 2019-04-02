北市試辦恢復軍公教場館優惠 約1.6萬人受惠

2019-04-02 16:16 中央社 台北2日電



台北市政府去年規劃「加強照護關懷退休人員方案」，昨起恢復軍公教場館優惠，試辦一年。人事處表示，約有1萬6000名退休人員享有優惠。

台北市政府去年規劃「加強照護關懷退休人員方案」，副市長鄧家基9月報告方案時指出，年改對退休公教人員經濟與生活造成影響，但「一日同袍、終生同袍」，所以藉此展現市府溫馨關懷，提振退休人員的尊嚴與安定感。全方案沒有編列預算，用現有資源支應。

而當時此方案推出時，時間正接近台北市長選舉，外界質疑是政策買票，台北市長柯文哲表示「想太多」，指不要每件事都賦予太多政治意義。

此方案除釋出兼職工作，還包括恢復場館優惠、推動跨代分享共居、以房養老、就業專長訓練、青銀共創、銀向就業以及退休人員住院、遭遇災害或死亡時給予慰問與協助。

北市府盤點30多個局處、彙整5萬多個兼職工作機會，採論件計酬或論時計酬，陸續釋出，如消防局捕蜂捉蛇、環保局環境衛生巡查計畫、專案審查評選委員以及部分工時庶務人員等。

人事處給與科長林振福說，去年11月5日至12月31日，共雇用1083人；今年1月1日至2月28日，則雇用1113人。他表示，工作有出缺的話，會公告到主題網。

人事處資料顯示，北市府轄下的場館設施中，有48項本就免費，其他自營場館如士林官邸、天母網球場、景美游泳池等場館，只要退休軍公教人員持退休證，就可比照65歲以上長者享有同樣優惠。

另外，國樂團展演、市立交響樂團展演、城市舞台展演、文山劇場展演以及大稻埕戲苑9樓展演門票等，同樣比照65歲以上長者優惠。

人事處長程本清說，全北市約有3萬多名軍公教退休人員，不滿65歲的約1萬6000多人，預計這些人可受惠，而多出的費用由場館自行吸收，不額外增加預算，辦理時間為昨天起到明年3月31日，期滿後將再檢討是否維持。

場館優惠部分，各場館本來就有自己的預算來支應營運，採自行吸收，就不會再多增加預算。

不過，柯文哲2016年時，以場館門票優惠應回歸兒少法和老人福利法等現有法令規定，取消軍公教優惠。