清明節吃潤餅 北市傳統市場應景販售餅皮

2019-04-02 16:06 中央社 台北2日電



清明節將屆，民眾會吃潤餅應景，台北市市場處表示，每年清明節，各傳統市場像士東、雙連市場等皆有因應節慶販售潤餅皮攤販，手工製作的攤販分別在永樂市場及東門外市場。

清明節連假將屆，北市市場處公有零售市場科長何相慶今天指出，清明節慶時，民眾除祭祖掃墓外，吃潤餅也是傳統習俗，潤餅皮更是其中的重要食材之一。

他說，每年清明節時，各傳統市場皆有攤販販售批發的潤餅皮，包含西湖市場、士東市場、大直市場、大龍市場、光復市場、環南市場、中山市場、松江市場等。

他表示，有3家攤販是以手工製造潤餅皮，幾乎全年無休，業者使用進口麵粉，只加水和鹽巴，並透過火候控制及熟練手法，讓每張餅皮薄、又具彈性，且每天都會現場製成，業者也透露，以手工製作潤餅皮，看似簡單，但其實要注意每一細節，像麵粉品質及拉餅皮時間等。

市場處推薦販售手工製成的潤餅皮，包含永樂市場的六利號、林良號及東門外市場的春餅大王；此外，有民眾在清明節也會吃刈包應景，市場處說，像永樂、蘭州、士東和南門等傳統市場內，也有專門製作包子、饅頭的老店，並供應刈包皮，像老竹子三發包子、童家饅頭、徐家點心等，也讓老饕讚不絕口。

市場處表示，若不喜歡購買食材動手做潤餅，可至延三、寧夏、華西街等夜市，直接購買老字號美食攤的潤餅和刈包品嘗。