新北石門區加碼送甜甜圈 小朋友獲兒童節禮物好樂

2019-04-02 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北石門區加碼送甜甜圈，小朋友兒童節禮物好樂。圖／石門區公所練書瑋提供 分享 facebook 小朋友引頸企盼的兒童節即將到來，新北市石門區長林俊宏今天代表市長侯友宜到區內各國小及幼兒園發送小朋友兒童節禮物，特別的是石門區因為有回饋金，所以加碼多送一份甜甜圈點心，由區長林俊宏送到到國小、幼兒園各個班級，小朋友都很驚喜。

林俊宏表示，新北市政府為每個國小學童都準備了一份小禮物，石門區因為有回饋金，所以又特別再加碼準備了一份甜甜圈點心，由他親自到國小、幼兒園各個班級去致贈，除了給小朋友驚喜，祝小朋友兒童節快樂外。

林俊宏說，因石門區各個學校雖然都辦學認真，但受到人口外流及少子化等大環境趨勢影響，學生人數逐年減少，希望藉由類似小確幸活動，增加區民幸福感，鼓勵區民在地就學。

石門國小校長王聰宜指出，學校為慶祝日前獲得北海岸鬥牛籃球賽冠軍，於校內再加賽一場讓學生欣賞球賽，並邀請林區長開球，小朋友們知道區長要送甜甜圈後都很高興，還特別準備了甜甜圈道具，在賽前與區長合影。