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板橋音樂公園 明年增逾500停車位

2019-04-02 14:39聯合晚報 記者吳志雲╱新北報導

板橋音樂公園地下停車場工程進度超前，力拚明年7月完工。 圖／新北市政府提供
板橋音樂公園地下停車場工程進度超前，力拚明年7月完工。 圖／新北市政府提供
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「再拚500個停車位！」原為北台灣第一個遊樂園區─大同水上樂園舊址改建的板橋音樂公園，因周邊里民反映停車空間不足，新北市交通局規畫興建地下停車場工程於去年9月動工，目前已完成連續壁施作及第1層支撐作業，交通局表示，力拚明年7月完工。

新北市交通局長鍾鳴時上午前往視察工程進度，並慰勞施工人員，他表示，板橋地區人口稠密、交通流量大，市府投入總工程經費達6.85億元興建本座地下停車場，為地下三層，將提供511個汽車停車位、100個機車停車位，紓解在地民眾停車的迫切需求，也有效改善週邊停車秩序與交通，提升都市公有土地的使用效益，為交通建設再升級。

交通局表示，位於板橋區大同街的板橋音樂公園地下停車場將提供車牌辨識系統、車位在席及智慧尋車等全自動智慧停車服務；而停車場室內色彩將採分層分區分色，透過完善的指標牌示系統，為停車導引及空間辨識度加分外，並將建置行動支付繳費功能，成為一座友善、聰明會呼吸的智慧與綠能兼具的停車場。

除了興建地下停車場，交通局也重新改造音樂公園整體景觀，增加綠化面積與植栽，規劃公園東側下沉式廣場引入空氣、自然光線，提升地下停車場室內環境品質，並增闢地景式遊戲場。

停車場
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