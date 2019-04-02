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集郵迷快來！ 兒童節淡海輕軌紅樹林站可獲限定郵戳

2019-04-02 12:48聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

為了迎接兒童節， 淡海輕軌除了發出全國兒童召集令，4月4日至4月7日連假期間，全國12歲以下兒童可免費搭乘輕軌，獲特製幾米貼紙外，兒童節當天上午10時至下午5時，紅樹林站將會開設臨時郵局，民眾只要在現場寄送明信片，就可以獲得淡海輕軌兒童節限定郵戳，極具紀念價值。

新北市捷運公司表示，連假期間除了小朋友享免費好康外，一般旅客只要在紅樹林站購買「一日券」，也可隨票獲贈特製幾米明信片一張，4月4日當天在上午10時至下午5時，也找來中華郵政三重郵局在紅樹林站開設臨時郵局，只要在現場寄送明信片，都能蓋上限定郵戳，另外郵局當天也將發送結合幾米公共藝術的局贈封2000份。

淡海輕軌在4月4日至4月7日推出全國兒童召集令，開放全國12歲以下兒童可憑學生證、健保卡等身分證件免費搭乘，陪同搭乘的家長需照常購票，活動期間， 新北捷運公司特別製作4款幾米公共藝術貼紙以及一張特別款，連假期間每天在輕軌紅樹林站發送不同款，每日限量2000張，送完為止。

新北捷運公司還說，民眾若喜歡玩實境解謎，4月9日前民眾可透過手機下載「蹦世界APP」，從裡面點選「搭輕軌遊淡水跟著幾米去解謎」，就能一邊搭乘輕軌，欣賞沿途美景，一邊與幾米為淡海輕軌設計的裝置藝術互動解謎，沉浸在充滿奇幻與童趣故事當中。

兒童節當天上午10時至下午5時，淡海輕軌紅樹林站將會開設臨時郵局，民眾只要在現場...
兒童節當天上午10時至下午5時，淡海輕軌紅樹林站將會開設臨時郵局，民眾只要在現場寄送明信片，就可以獲得淡海輕軌兒童節限定郵戳。圖／新北市捷運局提供
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活動期間， 新北捷運公司特別製作4款幾米公共藝術貼紙及一張特別款，連假期間每天在...
活動期間， 新北捷運公司特別製作4款幾米公共藝術貼紙及一張特別款，連假期間每天在輕軌紅樹林站發送不同款，每日限量2000張，送完為止。圖／新北市捷運局提供
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連假期間除了小朋友享免費好康外，一般旅客只要在紅樹林站購買「一日券」，也可隨票獲...
連假期間除了小朋友享免費好康外，一般旅客只要在紅樹林站購買「一日券」，也可隨票獲贈特製幾米明信片一張。圖／新北市捷運局提供
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為了迎接兒童節，淡海輕軌推出全國兒童召集令，有多項好康。圖／新北市捷運局提供
為了迎接兒童節，淡海輕軌推出全國兒童召集令，有多項好康。圖／新北市捷運局提供
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淡海輕軌幾米
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