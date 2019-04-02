運動換好康優惠券 新北動健康APP還可抽東京來回機票

2019-04-02 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



維持健康也可以換多重好康！為因應台灣邁入高齡化社會，新北市2年前開發「新北動健康APP」，現在更推出使用者每日累積的健康幣，可兌換健康早餐、運動中心游泳券、溫泉館泡湯券、計程車優惠券及UUPON、Open Point點數等實質上的獎品，只要依照APP集幣規則，就能得到1到20枚不等的健康幣。

新北市副市長謝政達表示，台灣2018正式邁入高齡社會，新北市在2016年率先推動「新北動健康」計畫，培訓醫事人員協助長者開立運動處方；同時開發「新北動健康APP」記錄個人化生理資訊、飲食及運動量，隨時監控身體數值狀態。

以往APP也能累績健康幣，不過都只能兌換APP內的「小幫手」等虛擬寶物，今年將健康幣轉化為實質健康回饋，民眾只要依照APP集幣規則，就能得到1到20枚不等的健康幣。

新北市衛生局長陳潤秋表示，為增加實用性及獎勵常態用戶，同時吸引新用戶加入自主健康管理行列，今年結合百家學區早餐店、國民運動中心、臺灣大車隊、溫布苑溫泉館、動趣FitFun運動學院、仁人醫療、艾思搏、智齡；以及GARMIN、UUPON、Open Point、 KKBOX等民間商家，讓民眾享有健康兌換樂活的服務。