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清明連假 新北市淡水北新庄地區將分流管制車潮

2019-04-02 12:02聯合報 記者林昭彰╱即時報導

清明節連假即將到來，新北市淡水、三芝北新庄地區沿線各墓園從上周便湧進大量車潮，淡水警分局4至7日將視北新路道路交通流量，實施彈性分流疏導管制，請駕駛人多配合。

警方管制措施如下：

一、北新路一旦車多，將啟動總量管制，淡金、北新路口會有員警疏導，並設牌面指引車輛行駛替代道路，改由奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）分流上山（當地居民憑證明文件不予管制）。

二、北新路自大湖路口（北海福座與懷恩聖地墓園前）實施交通管制，前往北海福座墓園掃墓車輛請前行至福圓路口迴轉等候排隊進入，避免因園區停車場動線不良，造成車速減緩致影響其他用路人。

三、北海福座墓園區停車場滿場後，請遵從執勤工作人員指引右轉，至大湖路臨時停車場停放，搭接駁專車入園。

另為紓解北新路下山壅塞，請多運用替代道路行忠路（北6線）、奎柔山路（北8線）、大湖路（北7線）、北3線（往北市北投方向）分散車流。北新路下山車流量大時，一律在淡金路口右轉，不開放直行與左轉；欲往北市方向車輛請到新市一路口再迴轉。

淡水警分局呼籲民眾多利用大眾運輸系統及各墓園的接駁專車，出發前洽詢墓園相關動線，自行駕車請配合員警及協勤工作人員指揮，亦可到淡水警分局網站http://www.tamsui.police.ntpc.gov.tw或打電話（02）26224330、（02）26371851查詢路況資訊。

淡水北新庄山區上周已出現掃墓車潮，清明連假將實施彈性分流疏導管制。圖／警方提供
淡水北新庄山區上周已出現掃墓車潮，清明連假將實施彈性分流疏導管制。圖／警方提供
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淡水北新庄山區上周已出現掃墓車潮，清明連假將實施彈性分流疏導管制。圖／警方提供
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